انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

خناقة الزمالك وبيراميدز .. شهدت اللحظات الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز، مشادة بين مدحت عبد الهادي و الجهاز الفني لفريق بيراميدز، من جهة، و شيكابالا ولاعبي بيراميدز من جهة أخرى، عقب انتهاء المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

خناقة الزمالك وبيراميدز واندلعت مشاجرة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



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