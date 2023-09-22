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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق.. الرئيس الصيني يلتقي بشار الأسد

الاسد يزور الصين
الاسد يزور الصين

 

أفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس شي جين بينج، التقى اليوم الجمعة بالرئيس السوري بشار الأسد في هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانج في شرق الصين.

 

والرئيس السوري في هانجتشو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقرر عقدها يوم السبت.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أكد  الرئيس الصيني، في اجتماع مع نظيره السوري أن بكين ودمشق ستقيمان شراكة استراتيجية.

 

كما أعرب عن رغبة بلاده في العمل مع سوريا لتعزيز التعاون المشترك.

 

وقال الرئيس الصيني لنظيره السوري: "مستعدون لتعزيز التعاون مع دمشق".

 

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى بنظيره السوري بشار الأسد بعد ظهر يوم الجمعة.


وبدأ الأسد يوم الخميس أول رحلة رسمية له إلى الصين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.


واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس، أن زيارته سترفع العلاقات إلى "مستوى جديد".


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج في إحاطة منتظمة: "للصين وسوريا صداقة تقليدية وعميقة".

 

وأضافت: "نعتقد أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستزيد من تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين".

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