استلف منها فلوس معرفش يرجعها.. موظف بالمعاش ينهي حياة سيدة بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بإحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية.. أثار ذلك حفيظته وخاصةً لقيامها بفضحه ، فعقد العزم على التخلص منها ، حيث قام باستدراجها واصطحابها في سيارته إلى الطريق الدائري بدائرة القسم بجوار المجرى المائي المشار إليه واعتدى عليها بسلاح أبيض (سكين "تخلص منها بالمجرى المائي") وأحدث إصابتها ، ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائي المُشار إليها.

وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.