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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية القدرات..

محافظة الجيزة تدعو الطلاب للتسجيل بمبادرات أشبال وبراعم مصر الرقمية

مبادرة براعم مصر
مبادرة براعم مصر الرقمية

دعت محافظة الجيزة الطلاب من أبناء المحافظة للتسجيل بمبادرات (أشبال مصر الرقمية) و(براعم مصر الرقمية) والتى أطلقتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الرقمية للطلاب الملتحقين بعدد من الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة.

وهى عبارة عن منحة مجانية للطلاب المتفوقين بمجالات (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) مقدمة من الوزارة والتى تستهدف الطلاب بدايةً من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى.

تأتى المبادرات فى إطار سعى الدولة المصرية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على التعامل مع مختلف الأدوات الرقمية والوسائل التكنولوجيا وذلك ضمن البرامج التنموية الخاصة بمحور " بناء المواطن المصرى "، والتى تهدف إلى إعداد الطلاب على المهارات التكنولوجيا الحديثة إلى جانب التدريب على برنامج خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات.

ويتم إختيار الطلاب من المتقدمين للمنحة وفق عدد من الشروط والمعايير.

وعلى الراغبين فى التقدم للمنحة التسجيل على الموقع الرسمى للمبادرات والتى أطلقتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالى:-
طلاب الصف الرابع وحتى السادس الإبتدائى يمكنهم التسجيل بالدفعة الأولى لمنحة (براعم مصر الرقمية) على الموقع الإلكترونى www.demi.gov.eg   . 
طلاب الصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى يمكنهم التسجيل بالدفعة الثانية لمبادرة أشبال مصر الرقمية على الموقع الإلكترونى www.deci.gov.eg  والمقرر بدء التدريب الخاص بها إعتباراً من أكتوبر 2023م.

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