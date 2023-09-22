أخبار الفن| بوس وأحضان بين الزغبي ومحمد رمضان بعد الصلح.. والنجوم يحيون ذكرى رحيل هشام سليم

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أعرب الفنان أوس أوس عن سعادته بنجاح مسلسل سفاح الجيزة لصديقه الفنان أحمد فهمي.



وكشف أوس أوس خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 أن أحمد فهمي قام بتصوير عدد كبير من مشاهد سفاح الجيزة أثناء تصويره فيلم مستر إكس، وهو ما جعلنا نشاهد حالة التأثر الشديدة التى كانت تسيطر عليه بسبب هذا الدور.



أحيا عمر عبد اللات حفلا في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تجاوز عدد الحضور سعة المسرح، مقدماً مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، التي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته، واعدا العبداللات الجمهور الذي لم يستطع الدخول بإقامة حفل آخر.

بعد انطلاق تصوير فيلم أنف وثلاث عيون يوم 23 أغسطس الماضي، انضمت مؤخراً الفنانة أمينة خليل إلى فريق عمل الفيلم، وتحديداً بعد مرور شهر من تصويره.

الفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

كشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ للمسلسل.



وقال صلاح العزب خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري إنه ليس هناك جزء ثانٍ للمسلسل مضفا: حدوتة جابر خلصت مع نهاية الجزء الأول من المسلسل ومن الصعب عمل جزء ثانٍ للمسلسل.



وأضاف صلاح العزب أنه لا يفضل تقديم جزء ثان لأي عمل درامي قدمه حيث قدم العديد من المسلسلات الناجحة وطالبه الجمهور بتقديم جزء ثان إلا أنه رفض تماما، مشيرا أن هذه الرغبة مشتركة بينه وبين أحمد فهمي.



وتابع صلاح العزب أن تقديم جزء ثانٍ حتى الأن هو آمرغير مطروح سواء من قبل شركة الانتاج أو فريق العمل ولكن ما يجعلنا نعيد التفكير فى تقديم جزء جديد أن يكون هناك قصة جديدة ومختلفة عن قصة الجزء الأول.



حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء الذكرى الأولى لرحيل صديقهم الفنان هشام سليم والذى وافته المنية يوم 22 من شهر سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.



ووجه كل فنان رسالة خاصة يعبر فيها عن مدى حزنه بفقدان صديقهم هشام سليم والفراغ الذى تسبب فيه بعد الرحيل وكان من هؤلاء الفانين صلاح عبد الله وهند صبري ومنة شلبي وفيدرا ويسرا وعمرو سليم ومحمد جمعة وطارق لطفي وانوشكا بالإضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين.



نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان بعد الصلح الأخير الذى تم بينهما على مسرح الموريكس دور.



وأعربت نوال خلال الفيديو عن حبها الشديد لمحمد رمضان وعلقت قائلة: أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق.

أكد الفنان أوس أوس أن مشاركته فى فيلم رمسيس باريس جاءت عن طريق الصدفة، حيث تم كتابة دوره على الهواء بعد بدء تصوير أولى مشاهد الفيلم.



وتابع أوس أوس خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنه كان من المفترض أن يقدم خلال هذا الفيلم دور محمد ثروت وذلك بعد اعتذاره عن الفيلم بسبب انشغاله بتصوير مسلسل اللعبة، إلا أن محمد ثروت نجح فى التنسيق بين مسلسل اللعبة وتصوير الفيلم بباريس.



وأضاف أوس أوس أن الفيلم تعرض بعدها لأزمة أيضا بسبب وفاة حما حمدي الميرغني، حيث أن منتج العمل طلب منه الانتظار بباريس لحين معرفة موقف حميدي الميرغني من تصوير الفيلم، إلا أن حمدي جاء إلى بارريس بعد انتهاء مراسم العزاء وقدم دوره بشكل طبيعي.

