بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

في ظاهرها حسناءُ جميلة، متخصصة في الأظافر والرموش الروسية الطويلة، وفي كواليسها "صالون" يحاول تجميل "تشوهات" جاسوسة.

فانيا جابروفا

فانيا جابروفا ، مواطنة بلغارية تبلغ من العمر 29 عاما، تدير صالون تجميل في غرب لندن يُدعى "Pretty Woman"، وتعيش مع صديقها، وهو مصمم ديكور ، في شقة مجاورة.

خبيرة التجميل المعترف بها دوليا، متهمة اليوم بالتجسس لصالح روسيا في بريطانيا، من بين خمسة أشخاص بلغاريين اعتقلوا للاشتباه بهم في وسائل إعلام بريطانية.

وسيمثل الخمسة أمام محكمة وستمنستر خلال الأيام المقبلة.

ولمتابعة المزيد حول إلقاء القبض على جاسوسة روسيا الحسناء .. تابع الفيديو جراف التالي: