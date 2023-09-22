بهاء درويش نائبًا لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو 

تهنئ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور السيد بهاء درويش، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة المنيا وعضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انتخابه نائبًا لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بمنظمة اليونسكو – باريس.



عقدت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بمنظمة اليونسكو اللقاء السنوي لها لهذا العام يوم 18 سبتمبر2023، وتم اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 انتخاب الدكتور بهاء درويش نائبًا لرئيس اللجنة، وهي اللجنة الوحيدة التي تعمل على مستوى العالم في ميدان الأخلاقيات الحيوية، وتضم 36 عضوًا يمثلون جميع قارات العالم، يتم عادة اختيار ثلاثة أعضاء من العالم العربي. ويتم اختيار أعضاء اللجنة بحيث يمثل أعضاؤها تخصصات الطب والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية والفلسفة والقانون. وتهتم اللجنة ببحث المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية الناجمة عن التطورات التكنولوجية وبصفة خاصة المسائل البيولوجية، ثم تكتب توصيات ترفع لصانعي القرارات والحكومات والإعلام بل وعامة الناس.



وعن الدكتور بهاء درويش فهو له العديد والعديد من الأبحاث والكتب والدراسات في مجال أخلاقيات البحث العلمي، من أحدثها دراسة أخلاقيات البحث العلمي في مصر "الوضع الراهن ونظرة مستقبلية" والتي صدرت العام الماضي من مجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما يتولى سيادته رئاسة الفريق البحثي لدراسة أخلاقيات التحول الرقمي والتي جاري العمل عليها بمجلس أخلاقيات البحث العلمي، وكذلك عضوية لدراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي أيضًا إحدى دراسات أكاديمية البحث العلمي الجاري العمل عليها حالياًً.