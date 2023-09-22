عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بهاء درويش نائبًا لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا باليونسكو 

الدكتور السيد بهاء
الدكتور السيد بهاء

تهنئ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور السيد بهاء درويش، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة المنيا وعضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انتخابه نائبًا لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بمنظمة اليونسكو – باريس.


عقدت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بمنظمة اليونسكو اللقاء السنوي لها لهذا العام يوم 18 سبتمبر2023، وتم اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 انتخاب الدكتور بهاء درويش نائبًا لرئيس اللجنة، وهي اللجنة الوحيدة التي تعمل على مستوى العالم في ميدان الأخلاقيات الحيوية، وتضم 36 عضوًا يمثلون جميع قارات العالم، يتم عادة اختيار ثلاثة أعضاء من العالم العربي. ويتم اختيار أعضاء اللجنة بحيث يمثل أعضاؤها تخصصات الطب والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية والفلسفة والقانون. وتهتم اللجنة ببحث المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية الناجمة عن التطورات التكنولوجية وبصفة خاصة المسائل البيولوجية، ثم تكتب توصيات ترفع لصانعي القرارات والحكومات والإعلام بل وعامة الناس.


وعن الدكتور بهاء درويش فهو له العديد والعديد من الأبحاث والكتب والدراسات في مجال أخلاقيات البحث العلمي، من أحدثها دراسة أخلاقيات البحث العلمي في مصر "الوضع الراهن ونظرة مستقبلية" والتي صدرت العام الماضي من مجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما يتولى سيادته رئاسة الفريق البحثي لدراسة أخلاقيات التحول الرقمي والتي جاري العمل عليها بمجلس أخلاقيات البحث العلمي، وكذلك عضوية  لدراسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي أيضًا إحدى دراسات أكاديمية البحث العلمي الجاري العمل عليها حالياًً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بالأرقام والزيادات.. تعرف على معاشك الجديد بعد قرار السيسي

في كل محافظات مصر | إعلان مهم من وزارة الصحة

خطيب المسجد الحرام : أهل السعودية يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ