السيف على كتفه.. كريستيانو رونالدو يثير ضجة كبيرة بالسعودية لهذا السبب |فيديو

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، ضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، بعد انتشار واحد من المقاطع الطريفة له على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يظهر من خلالها النجم البرتغالي بشكل مختلف تماما عما اعتاد عليه الملايين من محبي وعشاق الدون في كل مكان في العالم.

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بعد ظهوره بالزي السعودي

وكان كريستيانو رونالدو، قد انتقل لصفوف نادي النصر السعودي في الموسم الماضي، في واحدة من الانتقالات التي أحدت جدلًا كبيرًا في سوق الانتقالات العالمية، وسط تساؤلات عديدة حول تلك الخطوة، ألا أن الدون أعلن انسجامه مع الفريق مبكرا، ونجح في إحداث ثورة في الدوري السعودي فيما بعد.

ورصدت قناة "العربية" مقطع فيديو لـ كريستيانو رونالدو، وهو يظهر فيه أنه سعيد ومنسجم داخل المملكة العربية السعودية، حيث ظهر الدون خلال الفيديو وهو يرتدي الزي رسمي للملكة العربية السعودية، خلال احتفاله باليوم الوطني السعودي.

وظهر رونالدو خلال الفيديو هو يبتسم خلال ارتدائه الزي الشهير بالمملكة العربية السعودية، ويضع السيف على كتفه، ويظهر معه خلال الفيديو النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، المنضم حديثا من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

ظهور رونالدو بهذا المظهر أحداث ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة العربية السعودية، محتفين بما يقدمه النجم البرتغالي في المملكة العربية السعودية، وانسجامه بقوة داخل البلاد في الفترة الأخيرة.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قد يظهر في إحدى عروض المصارعة الحرة “WWE”.

وبحسب صحيفة “آس" ألإسبانية، فإن اتحاد المصارعة الحرة يريد أن يظهر رونالدو كضيف في عرض “كراون جول” القادم في المملكة العربية السعودية، يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن اللاعب البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيحصل على رسوم مالية كبيرة إذا وافق على الظهور إلى جانب جون سينا الذي ظهر مؤخرًا في إعلان للترويج للحدث.

ويأتي ذلك بعد إدماج شركة WWE مع اتحاد UFC للفنون القتالية، في صفقة قياسية تُقدر بـ 17 مليار جنيه إسترليني.

https://www.youtube.com/shorts/DSZug_3jRtQ