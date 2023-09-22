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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 إصابة.. الكوليرا تضرب بلدا عربيا منذ مطلع سبتمبر

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة في كردستان العراق أكثر من 350 إصابة بالكوليرا بالإقليم منذ مطلع الشهر الحالي.

وكانت محافظة ديالى العراقية اعلنت عن إطلاق خطة وقائية شاملة لفحص المياه في محطات الإسالة ، يأتي ذلك بعد تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.


وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له إن الخطة تشمل فحص مياه محطات الإسالة والآبار ومعامل إنتاج المياه (RO) وتجهيز محطات ماء الشرب ومحطات الآبار وعموم مصادر المياه بالحبوب المعقمة من اجل تطويق مرض الكوليرا.

وكشف العزاوي عن تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي وأخرى برئاسة صحة ديالى لمواجهة ومنع تفشي الكوليرا مع إطلاق حملة توعوية صحية في القرى والأرياف حفاظا على سلامة المواطنين.

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