تصريحات متضاربة من إيران بشأن نزع سلاح فصائل كردستان

خرجت من إيران تصريحات متضاربة بشأن الاتفاق الأمني المبرم مع العراق، الذي يقضي بنزع سلاح الفصائل الموجودة في إقليم كردستان، حيث أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق من اليوم الجمعة بجهود العراق لنزع سلاح الفصائل، عاد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري، ليؤكد أن بغداد لم تنفذ الاتفاق المبرم مع طهران لنزع سلاح الفصائل.

وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري بأن العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين المتعلق بنزع سلاح الفصائل في إقليم كردستان، واكتفى بإبعاد هذه التنظيمات عن الحدود الإيرانية.

وأضاف باقري أنه "كان من المفترض أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول 19 من سبتمبر الجاري، لكن ما حصل في الأيام الأخيرة هو إبعاد هذه التنظيمات قليلا عن حدودنا"، وفقا لما أورده موقع “السومرية” العراقي.

وثمن المسئول الإيراني جهود الحكومة العراقية، إلا أنه عاد وأشار إلى نص الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق والذي يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة أرجاء العراق".

وتابع: "أوعز الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل وحينها سنتخذ القرار اللازم".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرح اليوم الجمعة بالقول إن "نزع أسلحة المجموعات المسلحة في العراق كان عملاً إيجابياً قد بدأ، وعلى الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إرسال فرق إلى هناك لتقييم الوضع".

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران في 19 من شهر سبتبمر الجاري إخلاء المقرات قرب الحدود.