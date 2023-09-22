كاتب صحفي : الدولة تحملت 210 مليارات جنيه فى عام لتخفيف الأزمة الاقتصادية

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن القيادة السياسية قامت بخطوات مهمة لتخفيف تأثير الأزمات الاقتصادية على المواطنين، من خلال توفير مظلات الحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري بمبلغ يقدر بحوالي 210 مليار جنيه خلال عام واحد.

وأوضح رائف خلال مداخلته في برنامج "إكسترا نيوز" أن توفير الحماية الاجتماعية هو أحد أولويات القيادة السياسية في مصر، وأن الدولة قامت بإنشاء آليات وبرامج لدعم الحماية الاجتماعية وتخفيف تأثير الأزمات على المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة اهتمت بزيادة المخصصات التموينية وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإصدار التوجيهات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الأزمات العالمية.

وفي النهاية، قدم رائف تقديره للجهود التي بذلتها القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية وتخفيف تأثير الأزمات على المواطنين في مصر.