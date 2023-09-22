أول تعليق من السفيرة الأمريكية في لبنان بعد إطلاق مسلحين النار عليها

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، اليوم الجمعة، إن واقعة إطلاق النار على السفارة «لم يرهبها».

وأوضحت السفيرة- بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي-: "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأميركية في تلك الليلة".

وأضافت المسئولة الأمريكية: "أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأميركية، لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية، وشراكاتنا قوية".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد استقبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في السراي الحكومي.

وقال ميقاتي خلال اللقاء: "نُجدّد إدانة الاعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان، والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه".

وأضاف،: "نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرُّض للبعثات الدبلوماسية، ونعتبرُ التعتداء على السّفارة الأميركيّة؛ إعتداءٌ على سيادة لبنان وأمنه".