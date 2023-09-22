حزمة مساعدات عسكرية جديدة من أمريكا لأوكرانيا| تفاصيل

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ نظيره الاوكراني زيلينسكي، أن واشنطن سترسل عددا محدودا من صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 490 جنديا خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت دبابتين من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، على محور كوبيانسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن جنديا فُقد؛ بعد أن نفذت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.