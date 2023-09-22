الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش، استعدادا لمباراة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل "الجيم" قبل انطلاق المران، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد المدير الفني للفريق مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش؛ للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سان جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة، أمس، فيما استأنف الفريق مرانه، اليوم، لمواصلة التحضير لمباراة سان جورج في ضربة البداية للفريق بدوري أبطال إفريقيا.