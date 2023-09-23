أخبار التعليم| البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة نائب المدير العام للعلوم (DDGS) بالمعهد.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عنه الآن، وعن وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث انهي الطلاب تسجيل الرغبات والآن يبحثون عن رابط نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج حتى يوم السبت 23 سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر، مؤكدة أنه لن يتم قبول اي التماسات بعد هذا الموعد .