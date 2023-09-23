عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة نائب المدير العام للعلوم (DDGS) بالمعهد.

 

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عنه الآن، وعن وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث انهي الطلاب تسجيل الرغبات والآن يبحثون عن رابط نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه

اليوم اخر موعد للتقدم للالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  ، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج  حتى يوم السبت 23 سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر، مؤكدة أنه لن يتم قبول اي التماسات بعد هذا الموعد .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ظاهرة جوية تضرب بقوة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات الأولى من الخريف

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

ترشيحاتنا

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

عيار 21 بـ 2215 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-9-2023

بعد قليل.. المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

حقوق الجار في الإسلام.. 6 أمور أوصى بها النبي في معاملته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ