بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

كشف مقطع فيديو متداول الغطاء عما يحدث داخل ملجأ للأطفال، حيث وثق اعتداء مديرة ملجأ للأطفال في أغرا بولاية أوتار براديش الهندية على صغيرة بالنعال بينما كانت الضحية مستلقية على السرير وهي تبكي بلا حول ولا قوة.

وقع الحادث في ملجأ راجكيا بال جراه للأطفال في أغرا، وقد أوضح المسئولون أن السلطات قد علمت بالحادث بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فحص المقطع والتحقيق فيه أمر قاضي المنطقة ضابط المراقبة بالقبض على المديرة والتحقيق في الأمر وتقديم تقريره.

بناءً على توصية من قاضي المقاطعة، قام مدير إدارة رعاية المرأة في لكناو بإيقاف مديرة الملجأ عن العمل بعدما قام مسئول حماية البيانات بزيارة ملجأ الأطفال وتقديم تقريره.

ووفقًا للتقارير، تم التقاط الحادث بكاميرا مراقبة وقام بنشره مسئول آخر في ملجأ الأطفال.

وأظهر الفيديو الضحية الصغيرة، التي يمكن رؤيتها مستلقية على السرير، والمديرة تضربها بالنعال دون رحمة

ومع ذلك، قال المسئولون إن السبب والدافع وراء تصرفات المديرة غير معروفين بعد ويجري التحقيق فيه.