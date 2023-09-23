رسالة شكر إلى السيسي وللمصريين من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

التقى سامح شكري وزير الخارجية الجمعة مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فى نيويورك، حيث تناول اللقاء مستجدات الوضع اليمني، وما يتصل بذلك من جهود داعية لإرساء الهدنة والسلام في اليمن الشقيق.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل في بداية اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق، متمنياً لليمن وافر الاستقرار والأمن ولشعبه تحقيق طموحاته إزاء العيش في مزيد من الرخاء والازدهار.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على الاطلاع من الدكتور العليمي على مجمل ومستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق، وكذلك تقييمه بشأن تطورات التحركات الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، والجهود التي اضطلع بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على هذا المسار في إطار جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض مؤخراً مع وفد يمني من صنعاء.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية من جانبه على التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية، والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، موضحاً مواصلة الجانب المصري في مساعيه لاستكشاف مزيد من السبل الكفيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن.

من جانبه، وَّجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رسالة شكر إلى شقيقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري معرباً عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، ومثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.