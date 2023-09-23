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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت عبد الهادي عن الخناقة مع جهاز بيراميدز: بيقولوا ما لناش رأي

صدى البلد

قال مدحت عبد الهادي مدرب فريق الزمالك، إن جهاز بيراميدز محترم واللاعبون كذلك، وقدموا موسمًا رائعًا في السنة الماضية وكان يمكنهم تحقيق أكثر ما قاموا به، ومحمود فتح الله أخي ورمز من رموز الزمالك.


واضاف عبد الهادي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": بيراميدز لعب بشكل إيجابي في الشوط الأول، وكانت هناك مشكلة في تمركز اللاعبين في الزمالك، الجميع قبل المباراة كانوا يقولون إن بيراميدز سيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك (لكن الكرة ملهاش كبير)".

وأكمل: "الريمونتادا في الشوط الثاني جاءت بعد التغييرات، أوسوريو تعرض للكثير من الانتقادات قبل بداية الموسم، هو يريد الوصول لأفضل شكل ممكن للفريق، رغم إيقاف القيد، لا توجد إضافة للفريق إلا أوباما ومحمود علاء، عناصر الزمالك مميزة وترجح كفة أي فريق مهما كان الخصم".

وتابع:" نحن لدينا بالفعل مجموعة متميزة يمكنها حصد لقب الدوري".

وواصل: "الجهاز المعاون تعرض للكثير من الانتقادات من خلال بعض البرامج ولم تتم مساندته، يقولون إننا ليس لنا رأي مع الجهاز الفني، عندما تهاجمنا بهذه الأمور في بداية الدوري ماذا يكون ردنا، نريد أن تساندنا مثلما تساند الأندية الأخرى".

واختتم: "جمهور الزمالك يساندنا دائمًا، لكن رسالتي للآخرين لا تحكم على الجهاز الفني وأنت لا تعرف أي شيء، أتمنى أن تساند الاستوديوهات نادي الزمالك مثل الأندية الأخرى".

الزمالك أوسوريو بيراميدز جمهور الزمالك محمود فتح الله مدحت عبد الهادي

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