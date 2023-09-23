انتشال 180 جثة في مدينة درنة الليبية

أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 عن انتشال 180 جثة لضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة قبل أسبوعين وتسببت في دمار كبير.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها إن زورقين مطاطيين عادا وعلى متنهما عدد من الغطاسين ورجال الإنقاذ التابعين لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى طرابلس، بعد أن أسهموا في المشاركة مع جهات أخرى في عملية انتشال الجثامين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب تصريحات الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح.

وقال "الجارح"، مساء أمس الجمعة، 22 سبتمبر 2023، إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس، وفقا لما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.