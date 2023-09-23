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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك ينتهون من تصوير العمل

خالد الصاوى
خالد الصاوى

أوشك فريق عمل فيلم “ليه تعيشها لوحدك” على الانتهاء من تصوير الفيلم والذى من المقرر أن يبدأ مخرجه فى مونتاج العمل بعد ذلك. 

ويتبقى لفريق عمل الفيلم ثلاثة أيام على أقصى تقدير للانتهاء من التصوير وبعدها يبدأ عملية المونتاج والمكياج ليكون جاهزا للعرض. 

الفيلم يقوم ببطولته كل من خالد الصاوى وشريف منير وسلمى أبو ضيف وتأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى والفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسي.

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فيلم ليه تعيشها لوحدك  

وتعاقدا النجمان خالد الصاوي وشريف منير مع شركة "Iproductions" علی بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف و محمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

وحضر مؤخرا صناع الفيلم حفل السيمفوني بدار الأوبرا المصرية في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم للمخرج حسام الجوهري و الموسيقار اسلام صبري و الفنانة بشري بصفتها ممثل الشركة المنتجة و الفنانة سلمي أبو ضيف.

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