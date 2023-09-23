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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماتوا في درنة..

السفارة الليبية بأثينا تشارك في تشييع 5 أفراد من فريق الإنقاذ اليوناني

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك  القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في اثينا – المكلف وعدد من الدبلوماسي الليبين في مراسم التشييع والدفن ، لأفراد فرقة الإنقاذ اليوناني الذين قضو نحبهم في حادث السير الأليم الذي أدى إلى وفاة 5 أشخاص، أثناء توجه الطاقم إلى مدينة درنة للمساهمة في البحث عن المفقودين جراء الفيضان الذي ضرب المنطقة.

وبحسب صحيفة الساعة 24 الليبية؛ فقد حضر مراسم التشييع والدفن رئيس أركان الجيش اليوناني كونستانتينوس فلوروس، و وزير الدفاع نيكولاس ديندياس وعدد من الوزراء والجنرالات بالجيش اليوناني.

وفي بيان لها؛ ذكرت السفارة الليبية قائلة  “عبرنا لهم ولأسر الضحايا عن عميق حزننا ومواساتنا لهذا المصاب الأليم، وأن يشفى الله الجرحى والمصابين”.

واتمت السفارة بيانها قائلة “نقلنا لهم التعازي نيابة عن الحكومة والمجلس الرئاسي، والشعب الليبي، مؤكدين على تقديرنا وامتنانا للدولة اليونانية حكومة وشعبا على وقوفها معنا في هذه المحنة”.

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