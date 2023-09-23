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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. انتشال 245 جثة جديدة من شواطئ درنة

صدى البلد

قال مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، إن المركز وبالتعاون مع مراكز وفرق أخرى، تمكنوا من انتشال 245 جثة من شواطئ درنة، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح، في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، أن فريق البحث والانتشال البحري التابع لمركز طب الطوارئ عمل في مهمته بالتعاون مع خفر السواحل في بنغازي، وفرقة الضفادع البشرية، والفرقة "20-20" وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.

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وأشار مرسيط إلى أن عملية الانتشال أُنجزت على أكمل وجه، لافتًا إلى إصابة أحد أفراد فريق البحث والانتشال، حيثُ تم نقله إلى مستشفى الوحدة الجراحي.

وجرفت السيول آمال أكثر من 8000 مهاجر، معظمهم من تشاد ومصر والسودان، كانوا يتخذون من مدينة درنة موطنًا لهم، وفق إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة، أوردتها وكالة "رويترز".

وبعد مرور أكثر من عقد على الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي؛ أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، لكن العديد منهم يبقون أيضًا للعمل في ليبيا، حيث يعتمد الاقتصاد على النفط.

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