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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا: تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في مدينة درنة المنكوبة

صدى البلد

قال محمد الجارح الناطق باسم لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية، اليوم الجمعة، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في درنة المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربتها و أخفت جزء كبير منها.

وأضاف المسئول الليبي خلال مؤتمر صحفي أنه تم تشكيل “لجنة تمثيلية للمدينة”، إضافة لمجموعة استشارية لتقديم الدعم للجنة العليا للطوارئ ورسم الخطط للاستجابة.

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال في ليبيا.. وتحرك جديد بشأن درنة

كانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب تصريحات الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح.

وقال "الجارح"، اليوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس، وفقا لما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية. 

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