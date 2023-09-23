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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انسى ارتفاع الأسعار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يعتبر أكثر ما يركز عليه راغبو شراء الهواتف الذكية من محدودي الدخل هو المواصفات المميزة للهاتف مع السعر المناسب، وعلى الرغم من أن هذين العاملين من الصعب في الوقت الحالي أن يجتمعا في هاتف واحد إلا أن هناك بعض الهواتف التي تقدم مثل هذا الأمر. 

 

ومن بين أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج، الذي يقدم كاميرا فائقة بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، مع معالج قوي وسعر مناسب للغاية. 

       

وجاء هاتف Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5.


ويقدم هاتف Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجا بكسل. 

 

ويعمل هاتف Galaxy A13، بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد 

 

ويحتوي هاتف Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

 

ويتوفر هاتف Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 270 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  


 

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