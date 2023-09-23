صحف الإمارات.. أوكرانيا تنتج أسلحة بالتعاون مع أمريكا .. فيضانات درنة تقضي علي 800 من قبيلة حميد الشاعري.. وقوات كاراباخ الأرمينية تبدأ تسليم أسلحتها

أوكرانيا تنتج أسلحة بالتعاون مع أمريكا

بني ياس تشهد تمرينا عسكريا والدفاع الإماراتية تحذر

سفارة الإمارات تحذر رعاياها في الفلبين

الإمارات ترسل DVI الي ليبيا

حكومة الإمارات تمنح "الياه سات" عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم



اهتمت صحف الإمارات صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الخليج؛ تصريحات وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن قوات كاراباخ الأرمينية بدأت بتسليم أسلحتها وعتادها العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وفي المقابل، قال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، إن باكو ستضمن أن يتمكن المدنيون من السفر بأمان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ. وأضاف حاجييف: «حتى في ما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو». بينما تظاهر مناهضون للحكومة في شوارع يريفان، عاصمة أرمينيا، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة في ناغورنو كاراباخ.

وأشارت الصحيفة الي وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إلى كندا، بعد ختام زيارة للولايات المتحدة أعلن خلالها أن واشنطن وكييف اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة، في خطوة ستمكن أوكرانيا من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأوكرانيين، إن الاتفاق طويل الأجل مع الأمريكيين سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا. وقال «كانت زيارة مهمة جداً لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية».

وأضاف «سنعمل معاً حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي».



وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقيات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أمريكية، بشأن احتمالات العمل مستقبلاً في أوكرانيا. وأضاف «نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة»، لكن من دون الخوض في مزيد من التفاصيل

كما لفتت الصحيفة الي التنبيه الذي أصدرته وزارة الدفاع الإماراتية الي الجميع حيث قالت فيه : من المتوقع صدور أصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة في جزيرة ياس بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء امس “الجمعة”، وذلك نظرا للاستعدادات الجارية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 9» المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.

وتحرص وزارة الدفاع واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد سلطت الضوء علي نداء سفارة الإمارات في مانيلا لمواطني الدولة الموجودين في الفلبين بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الضباب البركاني الناجم عن بركان "Taal" جنوب العاصمة، مؤكدة علي ضرورة اتباع تعليمات السلامة والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

كما أشارت الصحيفة أيضا الي وصول فريق تحديد هوية الضحايا الإماراتي "DVI " إلى ليبيا والذي يعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهمة النوعية، ويأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الامارات للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة الآلاف.

ولفتت أيضا الي منح حكومة الإمارات "الياه سات" عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

بينما صحيفة الإمارات اليوم اهتمت بإعلان السلطات الإسرائيلية، الجمعة، أنها ستحكم إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف ليلة اليوم السبت حتى فجر يوم الثلاثاء، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إنه، "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة [التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية]، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد يوم الغفران".

وأضاف: "الإغلاق سيبدأ من منتصف ليل السبت – الأحد، حيث سيتم رفعه منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، بناء على تقييم الأوضاع".

وأشار أدرعي إلى أنه، "سيتقرر فيما بعد عن إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية".

وتابع المتحدث: "خلال فترة الإغلاق، سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبيبة واستثنائية، بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

وأشارت الصحيفة الي إعلان النجم حميد الشاعري وفاة 800 شخص من قبيلته إثر الإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب ليبيا وتسبب في خسائر بشرية هائلة في مدينة درنة.

وأوضح الفنان حميد الشاعري في تدوينة عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، "إن هذا العدد الضخم من الضحايا الذين ينتمون إلى قبيلته لقي حتفه بسبب الإعصار الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وقال "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره، معربين عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل وداعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

وحميد الشاعري مغن وملحن من مواليد 1961، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.