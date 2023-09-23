أستاذ مناخ: الذكاء الاصطناعي له دور فى خفض الانبعاثات الكربونية والتنبؤ بحدوث كوارث طبيعية

أكد الدكتور على قطب أستاذ المناخ، أن الذكاء الاصطناعي له دور في مجابهة التصدي للظواهر الجوية بصفة عامة، والتنبؤ بها مكانا وزمانا وقوة، وبصفة خاصة الظواهر الجوية المتطرفة عندما تحدث في مكان من العالم، مضيفا أن لا نستطيع ان نمنع الظواهر الجوية ولكن يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي التقليل من الخسائر الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتطرفة وبصفة عامة.

يتدخل الذكاء الاصطناعي فى خفض الانبعاثات الكربونية والتنبؤ بحدوث كوارث طبيعية

وأوضح" قطب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “اكسترا نيوز” أنه عندما نستطيع الكشف ومعرفة أن هناك ظاهرة جوية من إعصار أو عاصفة أو فيضانات شوف تحدث نتيجة ارتفاع سطح المحيط او نتيجة لذيادة نسبة التبخر او منخفض جوي في طبقات الجو العليا، اونتيجة لمناطق لا يستطيع العنصر البشري أن يرصد فيها هذه العناصر وهنا يتدخل الذكاء الاصطناعي له دور كبير والذي يصل دوره ما بين ٢٥ ل ٣٠%.



واستطرد: أنه عند اكتشاف حدوث هذه الظاهرة قبل حدوثها بوقت كافي بأسبوع يتم التحذير لسكان هذه المناطق بإخلاء المواطنين تماما من هذه المنطقة، مؤكدا ان هذه التكنولوحيا تحتاج إلى “تمويل دولي”.