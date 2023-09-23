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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. الجيش يطلق قنابل دخانية على جنود إسرائيليين مزارع شبعا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أفاد  مراسل قناة الميادين بأن الجيش اللبناني أطلق قنابل دخانية على جنود إسرائيليين في مزارع شبعا رموا باتجاهه قنابل دخانية وصوتية سابقاً.

وفي سياق آخر؛ نجح الجيش اللبناني في انقاذ ركاب مركب هجرة غير شرعي من الغرق قبالة شكا وفق ماذكرت صحيفة الديار اللبنانية.

وذكرت مصادر لبنانية ان فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني ووحدات الجيش هرعن الى البحر بعد ورود اتصال من قبل سيدة موجودة على متن مركب يحمل 35 شخص، تناشد خلاله الدفاع المدني والاجهزة الامنية للتوجه وانقاذ المركب اثر تعرضه للغرق بعرض البحر في شكا.

وأشارت المصادر إلى أن المناشدة جاءت من عرض البحر بعد اتصال من سيدة تطالب الدفاع المدني والأجهزة العسكرية والامنية بانقاذهم بعدما دخلت المياه على المركب وتتحدث عن وجود اطفال من ضمن ركاب المركب. 

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