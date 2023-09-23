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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسلاموفوبيا الهند.. عضو بحزب مودي الحاكم يصف نائب مسلم بأنه إرهابي وقواد

صدى البلد

تشهد الساحة السياسية بالهند خلافا حادا بعد أن وصف نائب من الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي نائبا مسلما بأنه إرهابي في البرلمان.

ووصف راميش بيدهوري، عضو البرلمان من المنطقة الثرية في جنوب نيودلهي، دانيش علي، عضو البرلمان المسلم، من ولاية أوتار براديش، بأنه إرهابي مسلم وقواد.

كما وصف علي بأنه "مختون"- وهي إهانة غالبا ما تستخدم للمسلمين في الهند.

وجاءت هذه التصريحات على لسان النائب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي أثناء حديثه في جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون يقضي بتخصيص ثلث المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان ومجالس الولايات للنساء.

وانتشر مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وشوهد أعضاء آخرون في حزب بهاراتيا جاناتا وهم يضحكون بجانب بيدهوري.

وفي منشور على موقع إكس، المعروف رسميًا باسم تويتر، قال النائب ماهوا مويترا إن "إساءة معاملة المسلمين [هي] جزء لا يتجزأ من ثقافة حزب بهاراتيا جاناتا- ولا يرى معظمهم الآن أي خطأ في ذلك.

وقال عمر عبد الله، وهو سياسي من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية: "هذا يوضح ما يفكرون به [حزب بهاراتيا جاناتا] بشأن المسلمين. يجب أن يشعروا بالخجل".

وتمت إزالة هذه التصريحات من السجل البرلماني.

كما أصدر وزير الدفاع ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا السابق راجناث سينج اعتذارًا.

ونقلت وسائل إعلام هندية عنه قوله: "أعرب عن الأسف إذا تضررت المعارضة من التصريحات التي أدلى بها العضو".

وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في الهجمات على مجتمعات الأقليات في الهند، بما في ذلك المسلمين- الذين يشكلون 14% من سكان البلاد.

وتعرض حزب مودي، الذي كثيرا ما يتعرض للانتقاد بسبب أيديولوجيته القومية، لانتقادات شديدة بسبب حوادث تتعلق بالإسلاموفوبيا.

الهند إرهابي البرلمان مودي إسلاموفوبيا

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