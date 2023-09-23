عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

نفى الإعلامي سيف زاهر، حدوث أي تشابك بين مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك ومحمود فتح الله المدرب المساعد بجهاز بيراميدز، خلال المشادة التي وقعت بين الجهازين الفنيين، عقب مباراة الخميس.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 2-2، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: “البعض ردد أن مدحت عبد الهادي اشتبك مع محمود فتح الله أثناء المشادة التي وقعت بين الجهازين عقب اللقاء، رغم أن ذلك لم يظهر إطلاقا على الشاشة”.

وأضاف: “استفسرت حول الأمر واتضح أن المشادة بدأت باعتراض باتشيكو على إهدار لاعبي الزمالك للوقت، ووقعت مشادة مع أسوريو مع بعيد، وتدخل مدحت عبد الهادي للتهدئة مع باتشيكو، لكن مساعد باتشيكو اشتبك مع مدحت عبد الهادي”.

واختتم:" دائما وأبد الموضوع إذا كان يخص مدحت عبد الهادي أو لا، فهو اللي بيشيل الليلة، لكن هذه المرة حق ربنا الأمر مختلف، وما تردد عن اشتباكه مع محمود فتح الله غير صحيح".