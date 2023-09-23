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رئيس التحرير
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كار.ثة قرب مصر .. ١٠ ألاف ضعف دمار ليبيا والمغرب وتنسف دولة عربية

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن  سد النهضة من أخطر الملفات التي تهدد حياة الكثير من المواطنين في السودان ومصر وقد يصل للمواطنين الأثيوبيين أنفسهم، فهو يعتبر بمثابة كارثة إنسانية منتظرة.

وما زاد الأمر سوءاً، تحذير بعض التقارير من إمكانية انهيار السد  بسبب زلزال بقوة ٥ ريختر وقع في إريتريا بالقرب من إثيوبيا.

التقارير تشير إلى أن هذا الزلزال قريب من سد النهضة، وفي حالة حدوث أي تشقق أو انهيار للسد نتيجة  الزلزال سيؤدي إلى كارثة كبيرة.

وجاء رأي الخبراء عن سد النهضة، كالخبير الجيولوجي وخبير الموارد المائية عباس شراقي قال إن تقديرات مخيفة حول تداعيات انهيار سد النهضة في إثيوبيا.

و أشار إلى أن الكارثة المتوقعة ستكون مثيرة للرعب، ويُقدر حجمها 10 آلاف ضعف أكبر من تأثير السدود الليبية،  ويهدد ذلك حياة حوالي 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف نهر النيل الأزرق.

و أوضح شراقي أن تأثير انهيار سد النهضة سيؤدي إلى انهيار المنشآت والسدود السودانية على نهر النيل، كما سيترتب عليه إضافة كميات هائلة من المياه وتكون كارثة ضخمة.

وسيزداد الأمر تفاقم حينما يتم استكمال ملء السد من أثيوبيا، ويصل الملء 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا دون إجراء دراسات دقيقة تدعم هذه الزيادة. 

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو

رنا عبداالرحمن ⁧‫ سد النهضة فيضانات أسوأ كوارث الخبير الجيولوجي عباس شراقي

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