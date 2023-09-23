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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على 15 ألف وافد خلال أسبوع.. تفاصيل

السعودية
السعودية

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية  القبض علي اكثر من  15 الف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر  الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة وذلك خلال أسبوع.


وحسب بيان الداخلية السعودية؛ تم ضبط أكثر من 9.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1882 مخالفاً لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.

وبينت الوزارة  أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 702 شخص، 65% منهم يمنيو الجنسية، و33% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 16 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 44 ألف وافد مخالف.

ونوهت  الوزارة بأنه تم إحالة أكثر من 38 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 10.5 ألف مخالف.

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