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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم العربي يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني الـ 93 للمملكة

خادم الحرمين
خادم الحرمين

بعث أمراء وملوك العالم العربي برقيات تهنئة الي خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية.


 الكويت  

فقد أكد "أمير الكويت في برقيته، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بلاده بالمملكة وشعبيهما الكريمين، مستذكراً مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية تجاه دولة الكويت.

كما اعرب عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة بين دول العالم، سائلاً سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الأمير محمد بن سلمان.

سلطنة عمان

من جهته، أعرب السلطان هيثم بن طارق،  في برقية؛ عن تمنّياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ.

الأردن 
كما هنأ ملك الأردن،  خادم الحرمين الشريفين، معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة.

وعبر عن أمله في أن تعود هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

البحرين

وفيما أرسل ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين.


العراق 
من جهته، أعرب الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.
وقدم ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باليوم الوطني .

وشدد علي حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك نحو مزيدٍ من التكامل مع المملكة في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

قطر 
وأعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن تهنئته، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة .


الإمارات 
وتقدم رئيس الإمارات بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني، مؤكداً مشاركتهم المملكة أفراحها الوطنية، ومتمنياً لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء.

ومن جهته، عبر نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التهاني لقيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم، وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق الخير لشعب المملكة.

كما عبر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في برقيتين مماثلتين، عن تهنئتهما، لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

كما هنأ ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

 

بدورها، تقدمت وزارة الخارجية التركية بالتهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93.

وهنأت وزارة الخارجية الإيرانية، المملكة قيادةً وشعبًا باليوم الوطني، مشيرة إلى أنه يأتي تعزيزا وترسيخا للعلاقات والتعاون لتحقيق المزيد من الازدهار لدول المنطقة.
 

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