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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب ضخم يمر بجوار الأرض غدا.. هذا حجمه وتأثيره علينا

كويكب
كويكب

تم اكتشاف كويكب جديد يحمل اسم (2023 SP3) ومن المتوقع أن يقترب من الأرض غدا الأحد، ويبلغ قطر الكويكب (2023 SP3) حوالي 19 مترًا، ويتحرك بسرعة تبلغ 11.7 كيلومتر في الثانية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيكون على بُعد 328,716 كيلومترًا من الأرض في أقرب نقطة له، ولن يكون مرئيًا بالعين المجردة، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي خطر من اصطدام هذا الكويكب بكوكبنا.

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بقوة 22 قنبلة ذرية|رائد عالمي: كويكب ضخم يُدمّر الأرض في هذا الموعد

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بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

يندرج الكويكب (2023 SP3) ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهذه القائمة تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض. يتم مراقبة هذه الكويكبات بعناية كبيرة، وذلك بفضل التقنيات الحديثة للمراقبة الفلكية والحسابات الميكانيكية الدقيقة، حيث يتم تحديد مسارها بدقة عالية.

كويكب يمر بجوار الأرض

في حالة تعرض الكويكب لمسار اصطدام ودخوله إلى الغلاف الجوي للأرض وتفككه على ارتفاع منخفض، يمكن أن تتحرر طاقة عالية تسبب موجة صدمة في السماء قد تؤدي إلى تحطيم زجاج المباني وتساقط قطع صغيرة من بقايا الكويكب على سطح الأرض، على غرار الحادثة التي وقعت في روسيا في عام 2013.

تُستغل مثل هذه الفرص لفهم المزيد عن الكويكبات وطبيعة تكوينها. فهذه الأجسام الفضائية تحمل العديد من الأسرار عن نشأة نظامنا الشمسي وتاريخه. ومن الممكن أن توفر لنا فهمًا أعمق حول أصل كوكبنا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة حركة الكويكبات تعتبر فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية في اكتشاف وتتبع الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على التعامل والاستجابة لأي تهديد حقيقي من كويكبات في المستقبل.

على الرغم من أن الكويكب (2023 SP3) لا يشكل خطرًا حقيقيًا على الأرض، إلا أن دراسة ومراقبة هذاهتمام الكويكبات المارة قرب الأرض يساهم في فهمنا للكواكب الصغيرة والتحضير للتحديات المستقبلية. 

تعد الكويكبات جزء لا يتجزأ من نظامنا الشمسي، والتعرف على خصائصها وتحركاتها يساهم في فهمنا العميق للكون وأصل الحياة على الأرض. من خلال التعاون والاستعداد الجيد، يمكننا التصدي لأي تحديات مستقبلية والحفاظ على سلامة كوكبنا.

الأجسام القريبة التقنيات الحديثة الغلاف الجوي للأرض

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