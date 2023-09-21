بقوة 22 قنبلة ذرية|رائد عالمي: كويكب ضخم يُدمّر الأرض في هذا الموعد

أصدر خبير دفاعي رائد عالميًا، تحذيرًا مشؤومًا مفاده أنه يجب علينا "البدء في البحث عن موطن جديد"، بعد أن زعم ​​أن كويكبًا ضخمًا سيضرب الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية خلال الـ 150 عامًا القادمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف العلماء عن اليوم المحدد الذي يمكن أن يصطدم فيه كويكب بسطح الأرض.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، تمر الصخرة الفضائية، المسماة بينو، بكوكبنا كل ست سنوات، لكن العلماء يعتقدون أننا قد نكون في طريقنا للاصطدام بالكويكب في 24 سبتمبر 2182.

في حين أن تاريخ يوم المحتمل بعيد المنال، إلا أن وكالة ناسا تعمل بجد بالفعل لتحويل بينو وهي في "المرحلة الأخيرة" من المهمة، حيث من المقرر أن تهبط عينات منه في صحراء يوتا بالولايات المتحدة يوم الأحد.