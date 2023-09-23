زوجته مصدومة.. أحمد الصعيدي مفقود في إعصار ليبيا ..صور

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية ميت فارس بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب فقدان الاتصال باحمد الصعيدى ابن القرية وذلك بعد إعصار دانيال في ليبيا وفقدان الاتصال به في مدينة درنة منذ الإعصار.

وقال والد احمد الصعيدي، أن نجله يعمل سباك سافر مع أحد أصدقاءه الي دولة ليبيا منذ 5 اشهر حيث كان يعمل بها قبل سنوات ولكنه عاد بسبب ظروف الثورات وعاد مرة أخري منذ 5 اشهر بسبب ضيق الحال للعمل بها في مدينة درنة.

والد الشاب المفقود في ليبيا

واضاف الأب، أن نجله سافر تاركا وراءه 3 أبناء أكبرهم 7 سنوات واصغرهم عام ونصف من أجل العمل وكسب لقمة العيش.

وأوضح، أن نجله كان يتصل بهم يوميا للاطمئنان علي أولاده وزوجته، وانقطع الاتصال يوم إعصار دانيال، ولم يعرفوا عنه شي منذ ذلك الوقت، مؤكدا أنهم طرقوا كافة الابواب ولكن دون جدوى.

احمد الصعيدي المفقود في ليبيا

وأشار الاب الملكوم، الي أن زوجة نجله في صدمة عصبية فقدت النطق منذ يوم فقدانه، وكذلك والدته تبكي ليلا ونهارا تريد الاطمئنان علي نجلها.

وأشار قائلا " احنا راضيين بقضاء ربنا بس يقولوا عايش ولا ميت احنا ما لناش غيره عاوزينه او عاوزين جثته مش عارفين نقول لأولاده ايه كل يوم يسألوا عليه".

والد الشاب المفقود في ليبيا

وأوضح الأب أن آخر اتصال مع نجله كان يوم الإعصار حيث أكد لهم أن البلاد تتعرض لطقس سئ وأمطار شديدة ومنذ ذلك اليوم انقطعت أخباره.

وطالبت الأسرة السلطات المصرية ووزارة الهجرة بالبحث عن أبناءهم أو عودة جثثهم من أجل دفنها في قريتهم واطفاء نار الحزن التي لا تهدأ علي أبناءهم.