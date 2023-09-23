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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعداد القادة يستضيف الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة عن استضافته للورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة"، وستقام الورشة في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2023 بمقر المعهد.

وفى هذا السياق، نفذت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات هذا المشروع خلال عام 2023، والذي انطلق بالورشة الأولى في الفترة من 22 إلى 25 مايو 2023. والآن، يتواصل هذا المشروع مع انطلاق الورشة الثانية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدريب ٣٨ متدربة.

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات 100 ميسرة، وهم معلمات لتعليم الكبار في فصول محو الأمية ومتابعين تربويين، وتعليمهم منهجية المرأة والحياة.
و أدرجت الحكومة المصرية هدفًا ضمن خطتها لعام 2030، وهو إعلان مصر بلا أمية بحلول ذلك العام، واليوم، تعمل الحكومة المصرية بجدية على تلبية احتياجات جميع المصريين لتحقيق مستوى حياة كريمة، مع التركيز البالغ على التكامل والاهتمام بالأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ومن بين هذه التدخلات، تبرز جهود مكثفة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

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ومن جانبه أبدى الدكتور كريم همام عن بالغ سعادته باستضافة معهد إعداد القادة لفعاليات ورشة العمل هذه، مؤكدا على ضرورة تنمية قدرات المتدربين والمتابعين التربويين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية.
وتعد هذه الورشة فرصة مناسبة لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة، ونتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في هذا السياق المهم."

 ويتضمن البرنامج التدريبي كلمة لممثل معهد اعداد القادة في الجلسة الافتتاحية وتشمل الورشة العديد من المحاضرات .
 

معهد اعداد القادة مشروع اليونسكو الوطني تعليم الكبار للجنة الوطنية المصرية لليونسكو

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