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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي : القومي للبحوث يواصل إطلاق قوافل طبية لمحافظات الجمهورية

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

أكد الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،  أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تساهم فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التى تمتلكها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

وفي هذا الإطار، أشار د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تنظيم المركز قافلة طبية إلى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيلة عبد المقصود.

وأشار درويش إلى أن تنظيم القافلة الطبية جاء استمرارًا للدور المجتمعي للمركز في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي القرى الأكثر احتياجًا؛ لإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

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وأوضح القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث أن القافلة تضمنت أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، لافتًا إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف د. حسين درويش أنه رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء)، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 3700 مريض.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الهيئات البحثية المؤسسات التعليمية والبحثية رئيس المركز القومي للبحوث قافلة طبية محافظة الجيزة

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