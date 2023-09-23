بعد كارثة درنة.. تحرك عاجل في تونس بخصوص السدود |تفاصيل

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن فريق فني في صيانة السدود من الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قام بمعاينة حالة سدي رأس الوادي وقصر اولاد دباب واقرار التدخلات اللازمة للمحافظة على المنشآت والتحكم في كميات المياه .

والمحت الإذاعة التونسية الي أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي عقد جلسة عمل مع المشرفين على المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خصصت لمتابعة الأشغال المتعلّقة بصيانة السّدود والبحيرات الجبليّة والسّدود التليّة وجهر الأودية وتفقد الحواجز التّرابيّة المقامة عليها وإصلاح الأضرار التي لحقتها استعدادا لموسم الأمطار والتّوقي من التقلبات المناخية المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء.

كما تم خلال الجلسة، التّطرّق الى مدى تقدّم الأشغال بكل ولاية والإشكاليات المطروحة من حيث الإمكانيات اللّوجيستيّة والبشرية والاعتمادات المرصودة للغرض والحلول الممكنة.