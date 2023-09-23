عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة درنة.. تحرك عاجل في تونس بخصوص السدود |تفاصيل

تونس علم
تونس علم

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن فريق فني في صيانة السدود من الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قام بمعاينة حالة سدي رأس الوادي وقصر اولاد دباب واقرار التدخلات اللازمة للمحافظة على المنشآت والتحكم في كميات المياه .

والمحت الإذاعة التونسية الي أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي عقد جلسة عمل مع المشرفين على المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خصصت لمتابعة الأشغال المتعلّقة بصيانة السّدود والبحيرات الجبليّة والسّدود التليّة وجهر الأودية وتفقد الحواجز التّرابيّة المقامة عليها وإصلاح الأضرار التي لحقتها استعدادا لموسم الأمطار والتّوقي من التقلبات المناخية المحتملة خلال فصلي الخريف والشتاء.

كما تم خلال الجلسة، التّطرّق الى مدى تقدّم الأشغال بكل ولاية والإشكاليات المطروحة من حيث الإمكانيات اللّوجيستيّة والبشرية والاعتمادات المرصودة للغرض والحلول الممكنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مدبولي: معارض احتياجات المدارس هدفها إحداث توازن في الأسواق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

إذا أصبت بعدوى كورونا فـ 3 أعضاء حيوية ستتلف.. دراسة صادمة

أول تعليق من الجيش في مالي بشأن تحطم طائرة فاجنر

كولر يتلقى عروضا من أندية عربية للرحيل عن الأهلي | شاهد

«موسم التقلبات الحادة والسريعة»|الأرصاد تفجر مفاجأة لأول مرة عن خريف 2023..ماذا سيحدث؟

10 ملايين فدان .. خطة مصرية لزيادة الأراضي الزراعية والقمح يأتي في المقدمة

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف عن نشاط خطير في 3 مواقع نووية روسية وأمريكية وصينية

مع بداية فصل الخريف .. كيف تتعامل مع التقلبات الجوية ؟

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ