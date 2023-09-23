عمرو الليثي يشارك في تحكيم جائزة "عمار الدولية" لدعم ذوي الهمم

تبدأ اللجنة العليا لجائزة "عمار الدولية" لدعم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة عملها في الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 15 يوما، وتضم اللجنة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الحاصل على جائزة الـ (يونسكو) في التنمية البشرية؛ ليكون عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة في موسمها السابع 2023، والفنان المصري مصطفى شعبان، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي، والفنان السعودي قصي خضر، ويرأس لجنة التحكيم د. عمار بوقس. ويشارك في المسابقة، متسابقون من كافة الدول العربية، وتبدأ الفعاليات في الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2023، وتتنتقل لجنة التحكيم بين الدول العربية لمتابعة الموهوبين ولقائهم ودعمهم، واختيار الفائزين من بينهم، ويتم إعلان النتائج في شهر ديسمبر القادم؛ في احتفالية كبيرة بحضور نجوم المجتمع في شتى المجالات والفائزين في المسابقة. وتستهدف المسابقة كافة الدول العربية وصولًا إلى جميع دول العالم، ودون أي شروط سوى الالتزام بالمسارات المحددة للجائزة.

يذكر أن مجموع الجوائز لهذا العام تصل لأكثر من ربع مليون ريال سعودي، وتتكون الجائزة من ثلاثة مسارات: المسار الأول مخصص لذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات، ولذا المسار ثلاث جوائز بقيمة 100 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الأول، و50 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثاني، و30 ألف ريال سعودي للفائز بالمركز الثالث.أما المسار الثاني للمسابقة فهو مخصص لأفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة ممن لديهم أفكار مبتكرة، وجائزة هذا المسار 25 ألف ريال سعودي، أما المسار الثالث للجائزة فهو مخصص للقطاعات غير الربحية التي تقوم بمشاريع تسهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة بجائزة قدرها 50 ألف ريال سعودي.على جانب آخر، يرجع تسمية "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" إلى أحد رموز الإعاقة والموهبة وهو "الدكتور عمار بوقس"، وتحظى جائزة عمار بدعم لا محدود من كافة الجهات والمسؤولين والمعنيين بذوي الإعاقة في دول الخليج العربية ودول الوطن العربي حيث انطلقت الجائزة في عام 2014 محلياً داخل المملكة العربية السعودية، وفي عام 2021 توسع نطاق الجائزة إلى كافة دول الخليج العربية، وفي هذا العام 2023 تنطلق الجائزة في نسختها السابعة والأولى عربياً مستهدفة كافة الدول العربية وصولاً إلى جميع دول العالم.

د عمار بوقس

نادية الشلاوي

قصي خضر

مصطفي شعبان