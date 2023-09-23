بعد تأجيل بسبب كورونا.. الرئيس الصيني يفتتح دورة الألعاب الآسيوية في احتفال باهر| فيديو

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانجتشو، وذلك في احتفال باهر.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، من المقرر أن يستمر الحدث الرياضي لمدة أسبوعين، ويضم عددًا من الرياضيين يفوق عدد الرياضيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية.

وقال شي، الذي حظي باستقبال حافل من المتفرجين الذين لوحوا بالأعلام الصينية: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانجتشو".

وكانت الصين قد أجلت هذه الدورة بسبب النظام الصارم الذي فرضته جراء فيروس كورونا، والآن يتواجد أكثر من 12000 متسابق من 45 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط في المدينة الشرقية للتنافس في 40 رياضة.