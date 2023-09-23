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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أبو اليزيد: قرارات الرئيس تدعم المزارعين وتحقق الأمن الغذائي لمصر

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أهمية حزمة قرارات الحماية الاجتماعية  التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محافظة بني سويف، ومنها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمزارعين، وخاصة صغار المزارعين، حيث يمثل المزارع قوام الزراعة في مصر، وذلك يساعد أهالينا الفلاحين على الاستدامة في الزراعة؛ في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تتخذها الدولة تجاههم، سواء من خلال إتاحة قروض بفوائد ميسرة، وكذلك المشروع القومي للتقاوي الذي تبنته الدولة، وأصبحت وزارة الزراعة توفر التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية بنسبة 100% للمساحات المنزرعة، وبأسعار مدعمة.

وأضاف أبو اليزيد، أن التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة عالية الإنتاجية، فمثلا إنتاجية الفدان من القمح كانت تتراوح من 14 و15 إردبا للفدان، ومع توفير التقاوي المعتمدة؛ أصبحت إنتاجية الفدان من القمح تصل إلى 18 إردبا؛ مما يعود على المزارع بفائدة مالية، وأيضا على الدولة.

ونوه بأن الرئيس السيسي أطلق العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، سواء بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية أو المشروع القومي للتقاوي وغيرها من المشروعات الأخرى، كما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وزيت الطعام  والفول الصويا والذرة الصفراء ومع زيادة إنتاجية هذه المحاصيل؛ تقل نسبة الاستيراد، كما نجحت مصر في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخضراوات والفاكهة بإنتاج 31 مليون طن، ومصر صدرت 6.5 مليون طن صادرات زراعية بحوالي 3.4 مليار دولار.

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