مجموعة طائرة الزمالك في الدور التمهيدي للدوري الممتاز.. اعرف أسماء الفرق

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد 2023-2024 والتي أقيمت اليوم السبت، في قاعة اللجنة الأولمبية المصرية، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولي بجانب كل من: الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور الـ 8 بنظام best of3.

كما أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن أن موعد بداية الدوري سيكون 18 نوفمبر المقبل على أن يلعب فريق الزمالك أولى مبارياته مع فريق ألعاب دمنهور.

وحدد اتحاد الطائرة، يومي السبت والثلاثاء؛ لإقامة المباريات من كل أسبوع موعدا لإقامة مواجهات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 3 فرق من كل مجموعة من المجموعات الست لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وحرص علي حضور القرعة اليوم كل من وليد عبدالعال المدرب العام للفريق الأول لطائرة الزمالك وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق.