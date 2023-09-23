موعد ومكان عزاء الفنان الشاب أحمد عصام

توفى الفنان الشاب أحمد عصام؛ بعد تعرضه لحادث قوي، وشيعت جنازته اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

ويقام عزاء الفنان الشاب أحمد عصام، اليوم، عند منزله، في شارع خماروية، بشبرا.



ويشار إلى أن الفنان الشاب أحمد عصام، هو أحد أعضاء فريق “مسرحية تشارلي”، وكان يشارك في العرض، أمس، على المسرح.

وكانت الاستايلست ريم العدل، أعلنت وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، دون الكشف عن سببها.

وكتبت ريم العدل، عبر حسابها على “فيس بوك”،: “أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب أمك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، ويجعلك من أهل الجنة يا حبيب قلبي، هتوحشني قوي، ربنا يرحمك ويصبرني على فراقك يا حبيبي”.