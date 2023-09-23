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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الأزمة الاقتصادية فى أوروبا نتاج علاج خاطئ

الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أوروبا مع قدوم فصل الشتاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا نتاج علاج خاطئ لتشخيص خاطئ.

وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي وكثير من اقتصاديات العالم تعاني، موضحًا أن هناك استمرارا للإضرابات في بريطانيا بعدة قطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأشار إلى أنه خلال فترة كورونا حدث تراجع في معدلات النمو للجهاز الإنتاجي العالمي، ولم تكن هناك كفاية لتغطية وتلبية احتياجات المواطنين في العالم، إلا أن بعض الدول تصوّرت أنه مع اتخاذ إجراءات تشديد نقدي ستحافظ على استقرار اقتصادها.

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