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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوغندا : وجهنا ضربة جوية قضت على مسلحين موالين لـ داعش بالكونغو

موسيفيني
موسيفيني

قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، اليوم السبت، إن غارة جوية شنها جيش الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أسفرت عن مقتل أعضاء في جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم داعش، من بينهم شخص رئيسي مسؤول عن هجمات بالقنابل في العاصمة الأوغندية.

وأضاف أن الضربة نُفذت في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة في 16 سبتمبر، وأن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها بعد الضربة أكدت مقتل أعضاء في جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة.

وقال موسيفيني في بيان في إشارة إلى العاصمة الأوغندية 'قُتل الكثير من الإرهابيين، بمن فيهم ميدي نكالوبو سيئ السمعة، وهو مدبر القنابل في كمبالا'.

ولم يذكر عدد القتلى.

وفي ديسمبر 2021، أطلقت أوغندا عملية في شرق الكونغو ضد تحالف القوى الديمقراطية، لكن الجماعة لا تزال تشن هجمات ضد المدنيين والأهداف العسكرية في الكونغو وأوغندا.

وفي اثنين من أكثر الهجمات تدميراً التي شنتها الجماعة في أوغندا، أدت التفجيرات الانتحارية في عام 2021 خارج مركز شرطة كبير في كمبالا وبالقرب من مبنى البرلمان إلى مقتل سبعة أشخاص.

وفي يونيو من هذا العام، قُتل 42 شخصًا، معظمهم من الطلاب، في مدرسة في كاسيسي بغرب أوغندا، وهو هجوم آخر ألقت أوغندا باللوم فيه على تحالف القوى الديمقراطية.

ويعتقد على نطاق واسع أن الجماعة المتمردة تسعى إلى إقامة حكم إسلامي في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وظهرت هذه الجماعة في تسعينيات القرن الماضي في غرب أوغندا لكن الجيش هزمها في نهاية المطاف وفرت فلولها إلى غابات شرق الكونغو حيث تعمل منذ ذلك الحين.

لم يرسل تحالف القوى الديمقراطية أي بيانات تقريبًا ولم يعلق على الغارة الأوغندية.

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