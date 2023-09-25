سجن "توكورون" المرفه.. حدائق وحمامات سباحة وملهى ليلي

أعلنت السلطات الأمنية استعادة السيطرة على السجن الذي كانت تسيطر عليه عصابة "ترين دي أراغوا"، ويديره السجناء لسنوات، وهذا السجن هو سجن "توكورون".



سجن "توكورون" سيئ السمعة، وتديره أقوى العصابات الإجرامية في البلاد، لكن ما بين ليلة وضحاها كان المكان في قبضة السطات الأمنية.





وكان السجناء قادرين على التجول بحرية داخل السجن، الذي يضم مرافق تشبه الفنادق بما في ذلك حمام سباحة،وملهى ليلي، وحديقة حيوانات صغيرة تضم النمور والأسود والتماسيح والبوما وبعض الطيور والنعام، وسوبر ماركت.



لم يكن "توكورون" يحتجز المجرمين المدانين فحسب، بل أيضا بعض شركائهم وأقاربهم، الذين انتقلوا إلى المكان ليكونوا بالقرب من أحبائهم، حيث أقيمت لهم أكواخ للعيش فيها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.