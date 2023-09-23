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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برصاص الاحتلال.. ارتفاع عدد المصابين إلى أربعة أشخاص بشرق غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، ارتفاع عدد إصابات 4 من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ،أن طائرة مسيرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحركة “حماس” بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة".

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت من اليوم، بوجود طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين قرب السلك الزائل شرق غزة.

واندلع حريق بمستوطنة " نتيف هعسراه" في غلاف غزة، منذ قليل بفعل سقوط بالونات حارقة.

كما أفادت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية للأنباء ،في وقت سابق من اليوم ، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع أتجاه عشرات الفلسطينيين الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة ما أدى لإصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وقالت وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية أن مئات الشباب الفلسطينيين توافدوا ، مساء اليوم، نحو السياج الأمني شرقي مدينة غزة ورفح رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة شهاب بإصابة شابين بالرصاص الحي في القدم في منطقة مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وتابع أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع بكثافة على المتظاهرين والذين أصيب بعضهم بالاختناق.

وقالت مصادر عبرية إن هناك جيب عسكري إسرائيلي أصيب برصاصة أطلقت من شرق قطاع غزة. 

احتلال الاسرائيلي إصابة ثلاثة فلسطينيين الشباب الفلسطيني الصحة الفلسطينية

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