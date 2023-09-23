سامح شكري: مصر والدول الإفريقية تتمسك بإعلان سرت لتصحيح الظلم التاريخي على قارتنا

‏قال وزير الخارجية، سامح شكري، أمام الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر والدول الإفريقية تتمسك بإعلان سرت؛ لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارتنا، من خلال توسيع تمثيلها في مجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكل الصلاحيات، كما دعمت مصر آليات تعزيز العمل المشترك بين الدول النامية، وتتطلع إلى الإسهام بفعالية؛ من خلال عضويتها الجديدة في تجمع بريكس، للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي المتمركز في دول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن إعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو ما يستوجب استحداث أدوات فعاله ومبتكرة لتمويله، إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتحقيق 3 أهداف واضحة، تتمثل في "زيادة حجم التمويل، وتوفيره من مختلف المصادر، والأدوات سواء من خلال المنح والتمويل الميسر".