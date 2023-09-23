بعد عرض الشباب السعودي | كولر يحسم مصيره مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عرض بشكل رسمي للرحيل، وهناك مجرد استفسارات للتوجه إلى الدوري السعودي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر خاطب النادي الأهلي بشكل رسمي، وأكد عليهم أنه لم ولن يفكر في الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن العروض التي يتلقاها شفوية".

وأضاف أمير هشام: "المدرب السويسري أبدى تمسكه بالاستمرار مع الفريق، خاصةً بعد تجديد عقده منذ شهر وتلبية كل مطالبه، والمدير الفني يريد استمرار الانجازات مع القلعة الحمراء".