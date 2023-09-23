مانشستر يونايتد يفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 45.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ريجيلون، ليندلوف، إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، مكتوميناي، مجبري.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، هويلاند، راشفورد.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق بيرنلي في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.